انطلاق أعمال ملتقى الإعلام العالمي في الشارقة

انطلقت، اليوم (الثلاثاء)، أعمال “ملتقى الإعلام العالمي” الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات “وام” بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن الفعاليات الاستباقية التي يعقدها “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” قبيل بدء دورته الـ12 غدا في مركز إكسبو الشارقة.

ويناقش الملتقى على مدار يومين “دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة” بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وشركاء وكالة أنباء الإمارات “وام” من داخل الدولة وخارجها.

وبهذه المناسبة، أكد محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات “وام” في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن الوكالة، التي يديرها تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الإعلامية، سيما المكاتب الإعلامية المحلية، وتدرك أن هذه الشراكات من شأنها تعزيز العمل الإعلامي والإخباري النوعي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي أيضا.

وأضاف الريسي أن التحديات التي تواجه الوكالات الإخبارية والمؤسسات الإعلامية في مجال نشر الأخبار وإنتاج المحتويات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتنوعة يتضاعف بشكل متزايد في ظل ما وفرته تقنيات الاتصال وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي العمل باستمرار مع الشركاء الاستراتيجيين كافة محليا وإقليميا ودوليا، على مواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة واختيار البدائل الملائمة في إطار المسؤوليات المؤسسية والمجتمعية تجاه مختلف شرائح وأفراد المجتمع، سيما فئة الشباب بوصفهم الأكثر استخداما لهذه التقنيات والتفاعل معها، وفقا للعديد من الدراسات العلمية والأبحاث الأكاديمية والتقارير العالمية.

من جهته، أفاد سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في كلمته، أن هذا الملتقى يعد فرصة لمناقشة قضايا مشتركة، مثل الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي وإدارة الموارد، بغرض الوصول إلى طروحات مشتركة تخدم المجتمعات، مؤكدا وجود توافق تام على العمل المشترك للتصدي للتحديات التي تعوق البرامج التنموية، والوقوف على التجارب المثمرة لتعميم فائدتها.

و تعقد ضمن فعاليات ملتقى الإعلام العالمي، 5 جلسات حوارية تشمل ثلاث فعاليات استباقية تحمل الأولى عنوان “دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة” وهي جلسة حوارية تناقش دور الإعلام المتخصص في الإضاءة على قضايا الاستدامة، والثانية تحت عنوان “التغطيات الإعلامية للتغير المناخي: نماذج عالمية” وتناقش تغطية موضوعات التغير المناخي في وسائل الإعلام العالمية، بينما تنعقد الثالثة تحت عنوان “تغطية البيئة في وسائل الإعلام.. لمحة تاريخية” وتركز بوجه خاص على الأدوات والأساليب الإعلامية في تغطية قضايا البيئة بين الماضي والحاضر.

وتضمن برنامج اليوم الأول للملتقى جلسة حوارية بعنوان “مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المحتوى الإعلامي بين الموضوعية والمجادلة” استعرضت مفاهيم الاقتصاد الأخضر وطرق تناول مؤثري التواصل الاجتماعي لها، إضافة إلى جلسة “الإعلام والأمن الغذائي.. فرص وتحديات” التي تناولت قضايا الأمن الغذائي من منظور الإعلام الدولي والفرص المتاحة لإبرازها وكيفية التعامل مع تحدياتها.