تخريب سيارات مواطنين يطيح بمحسوبين على فصائل مشجعي أندية كروية بالبيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 14 سنة، يشتبه في تورطهما في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن مصالح الشرطة بالبيضاء توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بسيارات متوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف المشتبه فيهما والعثور بحوزة أحدهما على سلاح أبيض.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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