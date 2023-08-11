البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 67 مرشحا للهجرة غير الشرعية

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، اعترضت، أمس الخميس، على بعد حوالي 100 كلم شمال طرفاية، قاربا مطاطيا في وضعية صعبة، وعلى متنه 67 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين.

وأوضح المصدر ذاته أنه فور نقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، تلقى الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وجميعهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء العيون اليوم الجمعة، وتسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

(و م ع)

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