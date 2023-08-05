أوعبو يقتحم قلاع البوفا

أشرف نورالدين أوعبو، عامل إقليم برشيد فجر اليوم (السبت) على عملية اقتحام كبرى لقلاع ترويج مخدر البوفا بالدروة،بعدما عقد عدة اجتماعات ماراتونية مع كافة المتدخلين خلال لقاءات كثيرة.

وجند ممثل الإدارة الترابية بعمالة إقليم برشيد عشرات العناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال وأعوانه السلطة وعدد من الجرافات، لتنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية للقضاء على مخدر البوفا بالدروة.

وقاد نورالدين أوعبو، المسؤول الأول عن الإدارة الترابية عملية إزالة شبابيك وحواجز كان يستعملها مروجو البوفا للاحتماء بها، فضلا عن هدم مجموعة من البنايات التي جرى تشييدها بطرق غير قانونية.

وكشفت مصادر متطابقة أن الحملة التي قادها عامل الإقليم رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية وكبار مسؤولي الدرك الملكي على مستوى إقليمي سطات وبرشيد الغاية منها القضاء على تجارة الممنوعات، وتعد الحملة الأولى من نوعها في تاريخ الدروة نتيجة حجم ودرجة التدخل والجهات التي ساهمت فيه.

سليمان الزياني (سطات)

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