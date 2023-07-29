3 أسئلة إلى * الشرقاوي الروداني وساطة ملكية ما هي دلالة توطيد العلاقات بين المغرب وإسرائيل واعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء؟ > أصبحت العلاقات المغربية على المستوى الدولي، تخضع لعقيدة دبلوماسية واضحة مرتبطة أساسا بمواقف هذه الدول من مغربية الصحراء. ومن ثم يأتي الموقف الإسرائيلي في سياقأكمل القراءة »
مقالات ذات صلة
جائزة “كاف”… تأكيد ريادة الملك
منذ 18 ثانية
التهاني الملكية سلاح البقالي لحصد الميداليات
منذ 25 ثانية
محمد السادس… الملك الإفريقي
منذ 36 ثانية
الكرة حققت ثورة عالمية
منذ 36 ثانية
الهجرة… ريادة إقليمية
منذ 43 ثانية
تنمية اقتصادية ببعد إفريقي
منذ 43 ثانية
دعم ملكي للفن والفنانين
منذ 43 ثانية
شراكات دولية متوازنة
منذ 47 ثانية
الريادة عالميا في محاربة الجريمة المنظمة
منذ 51 ثانية
الأغنية الوطنية… تفاعل نغمي مع الأحداث
منذ 54 ثانية
دعم دولي لمغربية الصحراء
منذ 54 ثانية
الشباب… رعاية ملكية وعطف أبوي
منذ 56 ثانية
شاهد أيضاًإغلاق
-
الفلاحة والصناعة… التكامل منذ 57 ثانية