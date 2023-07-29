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خاص

منذ 27 ثانية
3 أسئلة إلى * الشرقاوي الروداني وساطة ملكية ما هي دلالة توطيد العلاقات بين المغرب وإسرائيل واعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء؟ > أصبحت العلاقات المغربية على المستوى الدولي، تخضع لعقيدة دبلوماسية واضحة مرتبطة أساسا بمواقف هذه الدول من مغربية الصحراء. ومن ثم يأتي الموقف الإسرائيلي في سياقأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 27 ثانية
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