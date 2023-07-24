برقية تعزية من الملك إلى أمير دولة قطر

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إثر وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، ” فقد علمت ببالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الأميرية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمطر على الفقيد شآبيب الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، و”إنا لله وإنا إليه راجعون” “.

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