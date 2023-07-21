لقاء يبحث سبل الارتقاء بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بشفشاون

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الجمعة بتطوان، لقاء خصص لدراسة سبل الارتقاء بالمقاولة الصغرى والمتوسطة على مستوى إقليم شفشاون.

وأوضحت الغرفة الجهوية أن المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير بتطوان احتضن اجتماعا بين مسؤولي الغرفة وممثلي جمعية التنمية الاقتصادية بإقليم شفشاون، خصصت أشغاله لدراسة سبل الارتقاء بالمقاولة الصغرى والمتوسطة على مستوى هذا الإقليم خاصة وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل عام.

وتناول الاجتماع، الذي حضره مقاولون إلى جانب رئيس الغرفة وأعضائها على مستوى إقليم شفشاون ورئيس جمعية التنمية الاقتصادية بشفشاون، مختلف الإكراهات التي تعاني منها المقاولة المحلية، لاسيما تجاه منظومة الصفقات العمومية وعلاقة هذه المقاولة بمجموعة من المؤسسات الإدارية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة للتأكيد على انخراط الغرفة المهنية المختصة في كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في حل الإشكاليات التي تعاني منها المقاولات بإقليم شفشاون وباقي أقاليم وعمالتي الجهة، واعتبر رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال في هذا السياق أن مساعدة المقاولات ودعمها هو من صميم اختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات.

وتمت الإشارة الى أن الارتقاء بالمقاولة المحلية يشكل مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مناطق الجهة، وهو ما دفع الغرفة الى وضع برامج تكوينية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التأكيد على على استعداد الغرفة للترافع أمام مختلف المؤسسات الإدارية في إطار صلاحياتها، بما من شأنه تعزيز فرص استفادة المقاولات المحلية من الصفقات العمومية بالجهة في إطار التشريعات الجاري بها العمل.

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