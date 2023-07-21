التقدم والاشتراكية: الاعتراف الإسرائيلي مكسب جديد لقضيتنا الوطنية

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للحزب بخصوص اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له عقب اجتماعه أمس (الخميس)، توصلت “الصباح” بنسخة منه، هذه الخطوة “إنجازا مهما لديبلوماسية بلادنا، تحت قيادة الملك، بما من شأنه أن يعزز موقفها داخل المنتظم الدولي”.

وأورد المصدر ذاته أن “هذا الاعتراف يأتي في سياق المواقف المساندة للمغرب، التي اعتمدتها عدد من الدول، دعما لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية”.

كما أعرب رفاق بنعبدالله عن تطلعهم لأن “يساعد هذا المستجد الهام المملكة على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل جعل إسرائيل تنخرط فعلا في الجهود الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، من خلال إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على أراضيه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس”.

(ي.ع)

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