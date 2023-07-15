استعمل قنا سريا لشرطي لمعرفة الوضعية القانونية لقريب له أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أخيرا، عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة يعمل بالهيأة الحضرية بالأمن الإقليمي بسلا، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه. وأفاد مصدر”الصباح” أنأكمل القراءة »
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