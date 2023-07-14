الكاميرون … مشاركة متميزة لمقاولات مغربية في معرض “إليك إكسبو إفريقيا 2023”

تشارك أزيد من 20 مقاولة مغربية، في فعاليات المعرض المتنقل للفدرالية الإفريقية للكهرباء “إليك إكسبو إفريقيا 2023″، الذي تستضيفه العاصمة الكاميرونية ياوندي في الفترة ما بين 12 و14 يوليوز الجاري.

وتميز افتتاح المعرض، الذي يقام تحت شعار “منطقة التجارة الحرة الإفريقية، رافعة للسيادة الصناعية والطاقية الإفريقية”، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة الكاميرونية، من ضمنهم بالخصوص، وزير الاعلام، والناطق باسم الحكومة، ووزير الماء والطاقة، ووزير المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن سفير المغرب بالكاميرون مصطفى بوه، ورئيس الفدرالية الافريقية للكهرباء علي الحارتي.

ويستقطب المعرض، الذي يقام بقصر المؤتمرات بياوندي، الآلاف من المهنيين، من أطر ومسيري مقاولات، من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات، ومهنيين وفنيين في مجال الكهرباء، وموزعين، فضلا عن نحو 50 من العارضين يمثلون مختلف القطاعات ذات الصلة بالكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والإنارة.

وتنشط المقاولات المغربية المشاركة في هذا الحدث في قطاعات متنوعة مثل صناعة وتسويق البطاريات، وأسلاك الهاتف، والهندسة المدنية، والبناء، والصناعة، والإنارة العمومية، وصناعة المولدات الكهربائية وتوزيع المضخات.

ويعتبر معرض “إليك إكسبو إفريقيا” منصة قارية كبرى تجمع مهنيي وفاعلي القطاع من مختلف بلدان القارة.

يذكر أن الفدرالية الإفريقية للكهرباء التي تهدف إلى وضع إطار مؤسساتي يؤطر علاقات الشراكة المختلفة بين البلدان الأفريقية في قطاع الطاقة الكهربائية، تجمع اليوم الاتحادات والجمعيات المهنية في الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في كل من بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار والغابون وغينيا ومالي والمغرب وموريتانيا والنيجر والسنغال والطوغو.

ويشكل المعرض فرصة لإبراز القيمة المضافة لقطاع الكهرباء بالنسبة للنمو الاقتصادي والاندماج جنوب جنوب ، ويستعرض على مدى ثلاثة أيام مستجدات التكنولوجيا في المجال.

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