غوغل تطلق “بارد” المنافس لـ”تشات جي بي تي” في نحو 50 بلدا

أطلقت “غوغل” الخميس برنامج “بارد” للذكاء الاصطناعي الم نافس لـ”تشات جي بي تي”، في نحو خمسين بلدا بينها البرازيل ودول الاتحاد الأوربي، بعدما كانت تجن بت ذلك لأسباب تنظيمية.

وبات برنامج “بارد” متاحا في معظم دول العالم وباللغات الأكثر استخداما “، على ما ذكرت “غوغل” التي عرضت هذا البرنامج في فبراير ردا على برنامج “تشات جي بي تي” من ابتكار شركة “أوبن ايه آي” التي تتولى “مايكروسوفت” تمويلها بشكل رئيسي.

وقالت غوغل “لقد عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية لتوسيع نطاق استخدام البرنامج”.

وف س ر تأخر إطلاق “بارد” في دول الاتحاد الأوروبي على أنه إجراء احترازي من “غوغل” في مواجهة رغبة بروكسل في تنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تثير مخاوف كثيرة لناحية الخصوصية والمعلومات المضللة واحترام الملكية الفكرية.

وكانت شركة “ألفابت” (الشركة الأم لغوغل) أطلقت في البرازيل خلال الربيع حملة ضد خطة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت.

وبعدما كان متاحا بثلاث لغات فقط هي الانكليزية واليابانية والكورية، بات بإمكان “بارد” إنتاج محتوى بنحو أربعين لغة بينها العربية والألمانية والصينية والإسبانية والفرنسية والهندية، بحسب “غوغل”.

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