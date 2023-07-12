الدورة 11 للمهرجان الوطني لفن الروايس بالدشيرة

تحتضن مدينة الدشيرة الجهادية، التابعة لعمالة إنزكان- أيت ملول، فعاليات الدورة ال11 للمهرجان الوطني لفن الروايس، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و 15 يوليوز الجاري.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للثقافة بجهة سوس- ماسة أن هذا المهرجان، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يأتي في إطار الاهتمام المستمر بمختلف مظاهر التراث غير المادي، الذي تزخر به مختلف جهات المملكة.

وأضاف المصدر أن هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، بتعاون مع عمالة انزكان ايت ملول والمجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، تحت شعار: “تيرويسا: تراث أصيل وعطاء متواصل”، تأتي استمرارا للسعي المتواصل لقطاع الثقافة من أجل الاحتفاء والحفاظ وصون هذا التراث غير المادي، الذي يشكل قيمة مضافة للفسيفساء الفني والتراثي الذي تزخر به المملكة.

كما تنظم هذه التظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية بعد الانحسار الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، خاصة وهي تتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 24 لعيد العرش المجيد.

وستعرف التظاهرة، في محورها الفني، كمحور أساسي، تنظيم ثلاث سهرات فنية كبرى بمشاركة ثلة من الفنانين الروايس الذين وقع عليهم الاختيار لتنشيط هذه الدورة، مع حضور متميز للفنان علي فايق، بأجمل إبداعاته، كضيف شرف للدورة.

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