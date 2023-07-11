بوريطة يقدم عرضا أمام لجنة الخارجية بخصوص مشاريع قوانين واتفاقيات دولية

قدم ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، عرضا بخصوص مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.

ويتعلق الأمر باتفاقين ثنائيين مع جمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومع جمهورية الرأس الأخضر بشأن الخدمات الجوية؛

ويتعلق الأمر كذلك بـ4 اتفاقات إقليمية، حول اللجنة الإفريقية للطاقة والطيران المدني، واتفاق آخر يهدف إلى تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها؛

كما تناول هذا العرض اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكفونية العلمية بالمغرب؛

وفي الختام جرى تقديم اتفاقيتين متعددتي الأطراف حول حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، وأخرى حول المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

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