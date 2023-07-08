إصابة 60 شخصا بتسمم غذائي بسيدي بنور

أفادت السلطات المحلية لإقليم سيدي بنور بأن حوالي 60 شخصا من أعمار مختلفة، ينحدرون من بعض الدواوير التابعة لجماعتي بني هلال وأولاد سيدي بوحيا، وفدوا، اليوم السبت، على المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، يحملون أعراض تسمم غذائي.

وتشير المعطيات الأولية، بحسب المصدر ذاته، إلى احتمال أن يعود هذا التسمم الغذائي إلى استهلاك المعنيين بالأمر لفواكه موسمية تم اقتناؤها بالسوق الأسبوعي جمعة بني هلال بتاريخ 7 يوليوز 2023.

وقد تمت تعبئة كافة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي لسيدي بنور للتكفل بالحالات الوافدة، كما تم تسخير مجموعة من سيارات الإسعاف للتكفل بنقل الحالات المستعجلة، إذا ما دعت الضرورة لذلك.

وسجل المصدر نفسه أن الحالة الصحية لمجموع الأشخاص الوافدين على المستشفى الإقليمي لسيدي بنور تظل مستقرة لحد الساعة، لافتا إلى أن المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلت من أجل أخذ عينات من المواد المستهلكة لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

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