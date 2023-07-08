fbpx
الرياضة

منذ 43 ثانية
بركان في مباراة إنقاذ الموسم يواجه الفتح بكامل عناصرهما للبحث عن بطاقة العبور للنهائي يلتقي الفتح الرياضي النهضة البركانية، غدا (الأحد)، انطلاقا من التاسعة والنصف، بمركب فاس الكبير، لحساب نصف نهاية كأس العرش، للموسم الرياضي 2022-2023، في مباراة تأكيد الصحوة بالنسبة إلى الفريق الرباطي، فيما يبحث البركانيونأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 43 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى