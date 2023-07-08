بركان في مباراة إنقاذ الموسم يواجه الفتح بكامل عناصرهما للبحث عن بطاقة العبور للنهائي يلتقي الفتح الرياضي النهضة البركانية، غدا (الأحد)، انطلاقا من التاسعة والنصف، بمركب فاس الكبير، لحساب نصف نهاية كأس العرش، للموسم الرياضي 2022-2023، في مباراة تأكيد الصحوة بالنسبة إلى الفريق الرباطي، فيما يبحث البركانيونأكمل القراءة »
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