غوتيريش: لا وجود للبوليساريو في تاريخ الصحراء

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن جبهة البوليساريو الانفصالية لا وجود لها على الإطلاق في تاريخ الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن النقاش الذي أثير حولها في البداية كان بين المغرب وموريتانيا لا غير.

وقال غوتييريش، في جواب على سؤال إحدى المشاركات في القمة العالمية المنعقدة بباريس لبحث سبل دعم الدول الغنية لدول الجنوب، حول الصراع المفتعل في الصحراء المغربية، إن تاريخ هذه القضية “يشهد بأن إسبانيا انسحبت وتركت الصحراء للمغرب وموريتانيا، التي انسحبت بدورها من المنطقة، مقابل تشبث المغرب بصحرائه، التي تعد جزءا من وحدته الترابية”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن “مشكل الصحراء غير متوقف بسبب الأمم المتحدة، بل بسبب من يعرقلونه دائما”، في إشارة إلى الجزائر وصنيعتها البوليساريو، موجها بذلك ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.

في السياق ذاته، ذكر غوتييريش بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي وبكل محاولات الأمم المتحدة الحفاظ على السلم في المنطقة خصوصا بعد أحداث الكركرات التي فرض إثرها المغرب بجدية سيطرته على المعبر المغربي، عندما تمادت العناصر الانفصالية في الاعتداء على المنطقة.

يسرى عويفي

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