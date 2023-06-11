بالصور/ مباراة الوداد والأهلي.. “دونور” تحت سيطرة رجال حموشي

شهد مركب محمد الخامس بالبيضاء “دونور”، منذ زوال اليوم الأحد، إنزالا أمنيا مكثفا لرجال حموشي، استعدادا للمباراة النهائية بين فريق الوداد الرياضي البيضاوي ونظيره الأهلي المصري، برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وعاينت جريدة “الصباح” استنفارا أمنيا بمعايير دولية في محيط الملعب، اتسم بتوافد مكثف لوحدات مكافحة الشغب، ومجموعة من القوات العمومية للتدخل السريع، وفرقتي الكلاب البوليسية والخيالة، المتخصصتين في الحفاظ على النظام خلال التظاهرات الكبيرة، فضلا عن فرق مكافحة العصابات والمتفجرات، لضمان سير المباراة في أجواء جيدة، وتأمين جميع الجوانب الأمنية.

وتأتي هذه العمليات النظامية الاستباقية الصارمة لقوات الأمن، تفعيلا للترتيبات الأمنية التي أشرف عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بالتعاون المباشر مع عبد الله الوردي، والي أمن البيضاء، والتي همت أيضا وضع حواجز أمنية في محطة الملعب لمنع أي شخص بدون تذكرة من الاقتراب من بوابات الملعب، مع احتجاز الأطفال والقاصرين في مخفر الشرطة حتى نهاية المباراة.

يسرى عويفي

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