مطالب بفتح تحقيق في فوضى تذاكر نهائي العصبة

أشعلت الفوضى التي عرفتها تذاكر مباراة الوداد الرياضي والأهلي المصري، لحساب إياب نهائي عصبة أبطال إفريقيا، غضبا عارما لأنصار الوداد، بسبب انتشار تذاكر في السوق السوداء بشكل غير مسبوق وبأثمنة خيالية.

وعلمت “الصباح” أن أثمنة تذاكر النهائي المقرر بعد غد الأحد، وصلت إلى 2000 درهم و5000 درهم، في وقت يشير الموقع الذي طرحت فيه لنفاذها كلها.

وألقت جماهير ودادية اللوم على إدارة الوداد، فيما انتقدت أخرى الشركة المكلفة بتدبير ملعب محمد الخامس بالبيضاء.

وطالبت جماهير الوداد بضرورة تدخل الجهات المعنية، وفتح تحقيق في هذه الواقعة، لمعرفة المسؤول عن هذا التسيب، والمستفيد منه، ومحاسبتهم.

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