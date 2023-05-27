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اذاعة وتلفزيون

منذ دقيقتين
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، غدا (الأحد)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و55 دقيقة، على موعد مع الفيلم الوثائقي “ميت حي” للمخرجة ليلى الشعيبي، في فقرة “قصص إنسانية». ويحكي الفيلم الوثائقي الطويل (90 دقيقة) قصة “حسن”، الذي قرر أن يعيش داخل مقبرة بعد أن فقدأكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقتين


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