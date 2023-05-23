البيضاء تحتضن النسخة 12 لأيام التراث

تحتضن البيضاء، خلال الفترة الممتدة بين 22 و28 ماي الجاري، الدورة الـ12 من أيام تراث البيضاء، التي تشكل فرصة للتعرف على الغنى المعماري والحضاري للعاصمة الاقتصادية.

وأوضح بلاغ لجمعية “كزاميموار”، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذه التظاهرة الثقافية ستتيح للزوار فرصة التعرف على الغنى المعماري والحضاري للعاصمة الاقتصادية، عبر مسارات مصحوبة وبرنامج ثقافي غني ومتنوع حول موضوع “التراث الأم، الدار البيضاء في صيغة المؤنث”.

وبالموازاة مع الزيارات، تقترح أيام تراث البيضاء، بشراكة وتعاون مع عدة فاعلين وفاعلات ثقافيين، معارض وموائد مستديرة، ومحاضرات، وورشات، وقراءات شعرية، وعروض مسرحية، وأمسيات موسيقية، ومسارات مصحوبة في المدينة العتيقة، مرورا بمركز المدينة التاريخي، حي للأحباس وعبورا بالحافلة، من شرق المدينة إلى غربها.

(ي.ع)

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