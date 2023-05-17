حموشي: الأولوية لتنزيل المفهوم الجديد للسلطة

أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أن تنزيل المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس، يمر حتما ولزوما عبر الإصغاء المباشر للمواطنات والمواطنين.

وأوضح حموشي، في الذكرى السابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، أن تحقيق مبادئ دستورية سامية ومفاهيم أمنية متطورة، مثل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، يقتضي بالضرورة تنويع وتدعيم قنوات التواصل الأمني والانفتاح المرفقي.

ومن هذا المنظور، حسب حموشي، تُشكل أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني مناسبة سانحة لتحقيق هذا التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك لإبراز منظومة العمل الشرطي من جهة، وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين من جهة ثانية.

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