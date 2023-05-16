توقيف شرطي متلبس بحيازة الحشيش

أوقفت عناصر الدار الملكي، اليوم (الثلاثاء)، حارس أمن على متن سيارة خفيفة متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا معبأة داخل صفيحتين، على مستوى حاجز أمني بالطريق السيار عند المدخل الشمالي للقنيطرة.

وعلمت “الصباح” أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الدركي الملكي، مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة كانت بحوزة الموقوف، مخبأة في أماكن مختلفة من سيارته بالإضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة.

وتم اقتياد الشرطي الذي يعمل بميناء طنجة المتوسطي، و توجيهه نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة من أجل تعميق البحث معه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته عليها للنظر في المنسوب إليه.

كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة الموظف المعني، في انتظار نتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

يسرى عويفي

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