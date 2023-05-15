جماعة تطوان تستقبل مديرة المعهد الديمقراطي

بعد أن انخرطت جماعة تطوان في جميع الاتفاقيات الخاصة بالبيئة، ووضعها لبرنامج عمل ينبني محوره الاستراتيجي على مسلسل “إعداد وتنفيذ الاستراتيجية المحلية للتنمية المستدامة وارتباطها بالمجال البيئي”، كانت، اليوم (الاثنين)، على موعد مع الاستقبال الذي خص به رئيس المجلس الجماعي “مصطفى البكوري”، مديرة المعهد الديمقراطي بالمغرب “جيس تورك براون” والوفد المرافق لها.

اللقاء الذي احتضنه مقر الرئاسة بالحي الإداري المطار، عرف “تقديم شروحات حول المحاور الاستراتيجية لجماعة تطوان المرتبطة بالحكامة البيئية”، إذ أبرز رئيس جماعة تطوان “السياسة البيئية التي تنهجها الجماعة بتنسيق مع كل المتدخلين الترابيين”، وذلك بالانسجام مع “المخططات والبرامج الوطنية والجهوية”، و”الالتزام باستراتيجيات عملية، وتعزيز حكامة التنمية المستدامة في المجال البيئي”، بغرض إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتثمين الموارد الطبيعية ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، ومحاربة التغير المناخي.

اللقاء كان مناسبة كذلك للتطرق للعناية الموجهة ل “المجالات الترابية الهشة، ودعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرات وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

حضر لقاء استقبال مديرة المعهد الديمقراطي بالمغرب والوفد المرافق لها نائب رئيس جماعة تطوان “ناصر الفقيه اللنجري”.

يذكر أن المعهد الديمقراطي الوطني منظمة غير ربحية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، أحدثت سنة 1983 بهدف دعم الديمقراطية وتقويتها على نطاق واسع في العالم.

يوسف الجوهري(تطوان)

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