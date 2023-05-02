إدارة السجن توضح بخصوص تمتيع مبديع بمعاملة تفضيلية

فندت إدارة السجن المحلي عين السبع ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وبعض الصفحات على وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص تمتيع محمد مبديع، المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي عين السبع بمعاملة تفضيلية.

وذكرت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن “ما تم نشره بخصوص تمتيع السجين (م.م) بمعاملة تفضيلية لا أساس له من الصحة، وأن وضعه بمصحة المؤسسة جاء عقب عرضه على الطبيب للتأكد من وضعه الصحي، حيث صرح السجين المعني بأنه يعاني من عدة أمراض بعضها مزمن، وأنه سبق له الخضوع لعمليات جراحية، ليتقرر وضعه بمصحة المؤسسة من أجل التتبع والمراقبة الطبيين”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإدارة المعنية “تدحض كل الادعاءات المنشورة بخصوص تواصل مزعوم بين السجين (م.م) والسجين (ح.ت) المعتقل بنفس المؤسسة على خلفية ملف آخر، إذ أن كلا منهما يقيم في حي بعيد عن الآخر”، مشيرة إلى أن شائعة تزويد هذا الأخير للسجين (م.م) بهاتف نقال هي “من وحي خيال مروجيها، علما أن المعني بالأمر يتصل بأسرته عبر هاتف المؤسسة، كما أنه استقبل زيارة عائلية بالقاعة المخصصة لذلك، شأنه شأن باقي السجناء”.

وخلص البيان إلى أن إدارة المؤسسة “تنبه المواقع التي روجت لمثل هذه الأخبار الكاذبة إلى عدم التمادي في ترويج مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة”.

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