الاستقرار الماكرو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا … “الصباح” تبث مناظرة لصندوق النقد الدولي على الهواء مباشرة

سيبث موقع جريدة “الصباح”، بشراكة مع صندوق النقد الدولي، باللغة الإنجليزية، الأربعاء 3 ماي، في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة صباحا (بالتوقيت المغربي)، أطوار مناظرة مباشرة، في موضوع “حماية الاستقرار الماكرواقتصادي في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) واجهت مجموعة من الصدمات العالمية في عام 2022، وتواصل المواجهة هذا العام. فكيف تتكيف الاقتصادات الإقليمية مع تلك الصدمات؟ ثم لمواجهة الاضطراب المالي العالمي، ما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في التغلب على التباطؤ العالمي المحتمل وزيادة عدم اليقين؟

في حلقة نقاش تديرها بيكي أندرسون (سي إن إن)، سيتناول مجموعة من المتحدثين المتميزين هذه الإشكالات الرئيسية المتعلقة بآفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

سيجيب أعضاء اللجنة أيضا على أسئلة الجمهور.

يتم تنظيم هذا الحدث بشراكة مع المركز المالي العالمي بدبي.

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