وصول رابع طائرة إجلاء مغربية من السودان

وصلت، اليوم (الثلاثاء) إلى مطار محمد الخامس الدولي رابع طائرة إجلاء مغربية قادمة من السودان، على متنها 125 مغربيا تم ترحيلهم إثر تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وبهذه الرحلة التابعة للخطوط الملكية الجوية، يكون عدد المستفيدين من العودة إلى المغرب، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد بلغ 572 شخصا، منهم مقيمون في السودان أو مواطنون تزامن وجودهم في هذا البلد الشقيق مع الظرفية الداخلية الصعبة التي يمر بها.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى المواطنين المغاربة، يوجد بين العائدين مواطنون من عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، منها السنغال، والغابون، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وبوركينا فاسو، تجسيدا لقيم التضامن الفاعل التي طبعت دوما السياسة الإفريقية للملك محمد السادس.

يسرى عويفي

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