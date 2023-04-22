بالصور.. إحباط تهريب أزيد من خمسة أطنان من الشيرا بطنجة

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم (السبت)، بتنسيق مع عناصر الشرطة، من إحباط عملية تهريب دولي لأزيد من خمسة أطنان من مخدر الشيرا.

وعلمت “الصباح” أن العملية المشتركة بين مصالح الشرطة والجمارك مكنت من حجز 5 أطنان و438 كيلوغراما من “الحشيش”، موزعة في خزان وقود وأركان شاحنة فارغة ذات ترقيم مغربي، كانت متوجهة إلى الديار الأوروبية.

وجرى توقيف سائق المركبة وإخضاعه للبحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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