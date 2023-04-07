دراسة تكشف البنوك المفضلة لدى المغاربة

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “سونيرجيا”، تفضيلات المغاربة على مستوى القطاع البنكي، والمؤسسات الأكثر اختيارا من قبلهم.

وأوضحت نتائج الدراسة، أن البنك الشعبي احتل المرتبة الأولى في ترتيب المؤسسات البنكية الأكثر اختيارا من قبل المغاربة، يليه كل من التجاري وفا بنك ومصرف القرض العقاري والسياحي (CIH Bank)، في المرتبة الثانية، ثم البريد بنك في المرتبة الثالثة.

وحافظ البنك الشعبي على المرتبة الأولى، في ما يتعلق بتفضيلات المغاربة للبنوك، إذ وقع اختيار معظم المستجوبين له، كبنك رئيسي، يليه التجاري وفا بنك في المرتبة الثانية، و كل من مصرف القرض العقاري والسياحي (CIH Bank) والبريد ينك في المرتبة الثالثة.

وفسرت مؤسسة “سونيرجيا’، تراجع CIH Bank إلى المركز الثالث في التصنيف المذكور، بالشريحة العمرية لزبنائه (18-24 عاما)، الذين اختاروا هذه المؤسسة البنكية، بشكل أساسي، للاستفادة من عروضها المجانية أو ذات الأسعار المخفضة، ويفكرون في تغييرها بمجرد دخولهم سوق العمل أو اتخاذهم قرار تكوين أسرهم، مشيرة إلى أن 24٪ من المغاربة يملكون حسابات بنكية في أكثر من مؤسسة واحدة.

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