الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفض أداء واجبات كراء أحد مقراتها

شكلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم (السبت)، موضوع اعتصام مالكة أحد مقراتها بالحسيمة، بسبب امتناع مكتريها عن أداء مستحقات الكراء لـ 18 شهرا.

وبتعلق الأمر بالمقر الرئيسي للفرع المحلي للجمعية بالحسيمة، الذي تعود ملكيته للأرملة (م.ق)، والذي “لم تقم الجمعبة بدفع متأخرات إيجاره البالغة 30 ألف درهم”، حسب ما صرحت به أرملة (ع.ي) لـ”الصباح”.

وحملت المالكة المذكورة خلال اعتصامها أمام المقر موضوع الاحتجاج، لافتة كتبت عليها “أرملة علاش اليمني صاحبة المحل بشارع واد المخازن رقم 27 بالحسيمة، تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حقها عن واجبات الكراء : 18 شهرا”.

وأعربت الأرملة عن استيائها وعدم رضاها عن عدم استجابة الجمعية لمطالبها، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات أخرى إذا لم تسارع الجمعية إلى تسوية ما بذمتها.

من جهتها، لم تصدر الجمعية أي تصريح رسمي حول هذه القضية لحدود الساعة.

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