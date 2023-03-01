“شكسبير البيضاوي” في المهرجان الدولي للفيلم بدبلن

يشهد المهرجان الدولي للفيلم في دبلن عرض فيلم “شكسبير البيضاوي”، للمخرجة المغربية صونيا التراب، ضمن فقرة “سينما العالم”.

وتدور أحداث الشريط الوثائقي، حول فرقة جوق التمثيل البيضاوي التي تتدرب على عرض مسرحي بشوارع وساحات الدار البيضاء، وهو العرض الذي سيصبح مرتجلا وتفاعليا وحيا، حين يبدأ أعضاء الفرقة في مساءلة أنفسهم حول تيمة الحب، ليشمل التساؤل بعد ذلك جميع المتفرجين من سكان المدينة.

وتحظى التراب، الصحافية والكاتبة والمناضلة الحقوقية المتحدرة من مكناس، برصيد فني به العديد من الأعمال المتميزة، من بينها سلسلة “مروكيات” التي أعطت الكلمة للنساء المغربيات من أجل الحديث عن همومهن ومشاكلهن في مجتمع ذكوري لا يؤمن بكيانهن، وشريط “الحصلة” الوثائقي حول الحي المحمدي، إضافة إلى روايتي “شامة بلانكا” في 2011 و”الثورة لم تقع”.

وإلى جانب الكتابة والإخراج، تناضل المخرجة المغربية صونيا التراب ضمن ائتلاف 490، المعروف بـ”الخارجات عن القانون”، من أجل الحريات الفردية وإسقاط النصوص القانونية التي تجرمها.