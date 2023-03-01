تزوير محاضر يطيح بأمنيين
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس (الثلاثاء)، ثلاثة موظفين للشرطة يعملون بالفرقة السياحية بالجديدة، وهم مفتشان ممتازان ومقدم للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محاضر قانونية والإيذاء العمدي والمشاركة.
وأخضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي.
وانطلقت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بعدما كشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.
وقررت النيابة العامة المختصة إيداع الشرطيين الثلاثة رهن الاعتقال، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني إصدار قرار التوقيف المؤقت في حق المعنيين بالأمر، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.