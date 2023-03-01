تزوير محاضر يطيح بأمنيين

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس (الثلاثاء)، ثلاثة موظفين للشرطة يعملون بالفرقة السياحية بالجديدة، وهم مفتشان ممتازان ومقدم للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محاضر قانونية والإيذاء العمدي والمشاركة.

وأخضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي.

وانطلقت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بعدما كشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.

وقررت النيابة العامة المختصة إيداع الشرطيين الثلاثة رهن الاعتقال، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني إصدار قرار التوقيف المؤقت في حق المعنيين بالأمر، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.