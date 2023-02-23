الرباط … اعتقال مسؤول أمني سابق بتهمة النصب

اعتقل أمن الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء مسؤول أمني متقاعد، برتبة مراقب عام، لإمكانية تورطه في النصب بدعوى التوظيف الوهمي في الأمن.

وحسب معلومات “الصباح”، شكل المشتبه فيه، الذي تقاعد من أسلاك الشرطة في 2016، موضوع شكايتين بالنصب والاحتيال بدعوى التوسط الضحايا في التوظيف الوهمي في الأمن مقابل مبالغ مالية.

وقد تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية، والتأكد من فرضية إمكانية وجود ضحايا آخرين.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق طالما شددت فيه المديرية العامة للأمن الوطني على أن الكفاءة والاستحقاق هما السبيل الوحيد الاجتياز مباريات الشرطة، وأنها اعتمدت ميثاقا جديدا للتوظيف الشرطي يقطع مع جميع مظاهر الغش والمحسوبية، مع حرصها على التطبيق الحازم للقانون في حق جميع المخالفين.