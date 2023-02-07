إيقاف شقيقتين وخالهما قتلوا طفلا بالقنيطرة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بسوق الأربعاء الغرب، بتنسيق ميداني مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، منتصف اليوم (الثلاثاء)، من توقيف ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وهم شقيقتان وخالهما، للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة، والتي كان ضحيتها شقيقهم القاصر البالغ من العمر خمس سنوات.

وذكرت مصادر إعلامية، أن مصالح الشرطة بسوق الأربعاء الغرب قد باشرت يوم الجمعة المنصرم إجراءات معاينة جثة الضحية بعد العثور عليها بمنطقة خلاء بالقرب من دوار أولاد بن السبع ، وذلك بعدما كان يجري البحث عنه لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائه في ظروف غامضة، إثر مشاركته رفقة أفراد من أسرته في حفل زفاف بالمنطقة.

ومكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية المنجزة على العينات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، وفق المصدر ذاته، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في تعريض الضحية للقتل العمد، وهو خال الضحية الذي يبلغ من العمر 22 سنة، كما تم توقيف شقيقتي الضحية البالغتين من العمر 17 و20 سنة، للاشتباه في تورطهما في التخلص من الجثة وإخفاء معالم الجريمة وتعكف إجراءات البحث الميداني حاليا على تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، مع الإشارة أن الخبرات الطبية المنجزة أظهرت عدم تعرض الضحية لأي اعتداء جنسي .

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إيداع الفتاة القاصر تحت المراقبة، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.