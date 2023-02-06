أكثر من 500 قتيل في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي

ضرب زلزال بقو ة 7,8 درجات تركيا وسوريا صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 400 قتيل ودمر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

قتل 237 شخصا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، بينما أفاد مصدر طبي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا عن سقوط ثمانية قتلى.

أما في تركيا، فلقي 284 شخصا على الأقل حتفهم في سبع محافظات، بحسب حصيلة أولية صادرة عن الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، وسط توقعات بأن ترتفع أكثر نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المباني السكنية في كبرى المدن.

وجرح المئات في البلدين، بحسب المصادر ذاتها.

وقع الزلزال الساعة 1 بتوقيت غرينيتش على عمق نحو 17,9 كيلومترا وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

تعد هذه الهز ة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 غشت 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

وقال عنصر إنقاذ أرسل إلى مبنى مدمر في ديار بكر “سمعنا أصواتا هنا وهناك. نعتقد أن 200 شخص قد يكونون تحت الأنقاض”، بحسب صور بثتها شبكة إن تي في.

وبحسب وكالة AFAD، بلغت قو ة الزلزال الذي ضرب ليلا 7,4 درجات على عمق سبعة كيلومترات.

وأظهرت صور بثها الإعلام التركي أبنية مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد، ما يفاقم المخاوف من أن تكون الحصيلة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة حتى الآن.

على تويتر، شارك مستخدمو الإنترنت الأتراك هويات وأماكن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض في مدن عد ة في جنوب شرق البلاد.

وقال رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار إن مبنيين من 17 طابقا و14 طابقا دمرا، وفق ما نقلت عنه قناة تي آر تي.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لقناة “خبر ترك”، إن “جميع فرقنا في حالة تأهب. لقد أصدرنا إنذارا من المستوى الرابع. هذا نداء” من أجل تقديم مساعدة دولية.

في سوريا، قالت وزارة الصحة في بيان “639 إصابة – 237 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس”، بينما تحدث جهاز الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة (الخوذ البيضاء) عن “عشرات الضحايا ومئات المصابين والعالقين تحت الأنقاض”.

وسجلت 50 هزة ارتدادية في تركيا، بحسب AFAD.

ودعا محافظ غازي عنتاب السكان إلى التجمع في الخارج رغم البرد فيما دعا رئيس “ديانت”، هيئة الشؤون الدينية، الأتراك المحتاجين إلى المساعدة للجوء إلى المساجد.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.