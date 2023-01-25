وفاة الممثلة خديجة أسد

قالت مصادر أن الفنانة القديرة خديجة أسد انتقلت إلى جوار ربها قبل قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكانت المرحومة قد غادرت، عشية اليوم أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء صوب منزلها، بطلب من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب تداعيات إصابتها بالسرطان وعدم قدرة جسمها على التجاوب مع حصص العلاج الكيميائي.

وتعد خديجة أسد، الشهيرة بلقب “لالة فاطمة”، من أبرز الممثلات المغربيات اللواتي بصمن الساحة الفنية المغربية بأعمال شهيرة تنوعت بين المسلسلات وتقديم البرامج والأفلام السينمائية. وشكلت مع زوجها الراحل عزيز سعد الله ثنائيا فنيا ظل راسخا في ذهن المشاهد المغربي.