بورصة البيضاء.. افتتاح التداولات على وقع الاستقرار

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الاستقرار.

بدوره سجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، استقر عند 10.375,45 نقطة.

كما تعزز مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,22 في المائة منتقلا بذلك إلى 833,77 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة منتقلا إلى 794,42 نقطة.

على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات في جلسة الافتتاح من لدن “أليانس” (+2,63 في المائة / 50,39 درهما)، و”كارتي سعادة” (+1,54 في المائة / 26,4 درهما)، و”البنك الشعبي المركزي” (+1,5 في المائة / 224 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (+0,97 في المائة / 208 درهما)، و”اتصالات المغرب” (+0,72 في المائة / 98 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “فينيي بروسيت” (-2,63 في المائة / 111 درهما)، و”دجى الإنعاش الضحى” (-2,17 في المائة / 5,86 درهما)، و”تأمين الوفاء” (- 2 في المائة / 3.380 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (-0,94 في المائة / 13,66 درهما)، و”صوناسيد” (-0,37 في المائة / 540 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى التداولات أمس الأربعاء على على وقع التراجع بنسبة 0,39 في المائة إلى 10.375,25 نقطة.