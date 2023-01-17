بالفيديو.. رئيس جديد للجيش الإسرائيلي

تسلم الجنرال هرتسي هليفي، أول أمس (الاثنين)، رسميا مهامه رئيسا لهيأة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لأفيف كوخافي الذي شغل المنصب على مدى أربع سنوات.

وأقيمت بالمناسبة مراسم رسمية في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ثم في مكتب الرئيس إسحاق هرتزوغ قبل التوجه لقيادة الأركان حيث جرت مراسيم تسلم السلط.

وتعهد هليفي الذي سيشغل المنصب لثلاث سنوات بتجهيز “الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة“.

وقال خلال مراسم تنصيبه، إن “العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور من حولنا، ابتداء من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا لمعضلة الحدود الشمالية، ومعضلة قطاع غزة، والتحديات في الضفة الغربية”.

وقبل توليه رئاسة هيأة الأركان، كان هليفي نائبا لسلفه أفيف كوخافي.

وشغل هليفي، بين 2018 و 2021، منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وأشرف على عدة عمليات عسكرية شنها الجيش ضد قطاع غزة، ثم تولى منصب نائب رئيس هيئة الأركان بين أواخر عام 2021 ونهاية 2022.