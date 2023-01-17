نشرة إنذارية … أمطار قوية وتساقطات ثلجية كثيفة مرتقبة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية (من 25 إلى 60 ملم)، وتساقطات ثلجية محليا كثيفة على ارتفاع 900 متر (من 10 إلى 60 سم) مرتقبة ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية بعد غد الخميس بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات مطرية قوية (من 30 إلى 60 ملم) مرتقبة بكل من طنجة- أصيلة والعرائش والحسيمة والفحص- أنجرة وتطوان ووزان وشفشاون، ابتداء من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء وإلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأربعاء.

وأضافت أن أمطارا قوية (من 25 إلى 40 ملم) مرتقبة أيضا غدا الأربعاء ابتداء من منتصف الليل وإلى غاية منتصف النهار بكل من تازة وإفران وصفرو وفاس، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا (من 60 إلى 75 كلم في الساعة) بالريف والأطلس المتوسط والشرق.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة من مستوى يقظة برتقالي، إلى أنه من المرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية محليا كثيفة ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء وإلى غاية السادسة من صباح يوم الخميس، حيث ستتراوح مقاييسها ما بين 10 و 30 سم بكل من الحسيمة وميدلت وتاوريرت وجرادة وبني ملال وأزيلال وتنغير وورزازات، وما بين 30 و 60 سم بكل من إفران وصفرو وبولمان وخنيفرة وجرسيف وتازة.