مجلة إسبانية : حرمان المغرب “شان” 2023 خسارة كبيرة لهذه البطولة

كتبت مجلة “أتالايار” الإسبانية، اليوم الأحد، أن السلطات الجزائرية لم ترخص للمنتخب المغربي لكرة القدم بالمشاركة في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين “شان 2023” التي تنظم في الجزائر “مما يحرم” أسود الأطلس من الدفاع عن لقبهم، مؤكدة أن “غياب المغرب خسارة كبيرة لهذه البطولة”.

وذكرت المجلة في مقال بعنوان “الجزائر تمنع مشاركة المغرب في بطولة الشان” بأن أسود الأطلس هم حاملوا اللقب في النسختين الأخيرتين من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين لـ 2018 و2020، مضيفة أن منتخب المغرب، الملهم في كأس العالم في قطر، كان مرشحا للفوز بهذه النسخة.

وقال كاتب المقال إن ”صورة المنتخب المغربي وهو ينتظر في مطار الرباط للحصول على تصريح بالسفر إلى قسنطينة، شبيهة نسبيا بتلك التي عاشها الوفد الأولمبي المغربي والصحفيون التسعة الذين رافقوه إلى مطار وهران الدولي بالجزائر خلال دورة الألعاب المتوسطية”، مذكرا بأن “الشرطة الجزائرية رفضت حتى تأمين رحلة العودة للوفد المغربي إلى الرباط”.

وعادت المجلة للتذكير بتصريحات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي قال إن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، التي تحتضنها الجزائر، “أمر مؤسف للغاية”.

وأشارت المجلة الإسبانية إلى أنه ”رغم تصاعد التوتر من جانب الجزائر (…) التي قررت من جانب واحد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، منحت الرباط تصريحها للطائرة الجزائرية التي تقل وزير العدل بالهبوط في العاصمة المغربية في 27 شتنبر 2022”.

(ومع)