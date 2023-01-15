وسيلة إعلامية أمريكية تستغرب من إقامة بطولة “شان 2023” دون مشاركة “البطل”

استغربت قناة “الحرة” الإخبارية الأمريكية، في مقال على موقعها الإلكتروني، من إقامة بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين “شان 2023” في الجزائر دون مشاركة حامل اللقب، المغرب.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت، الخميس، عن تعذر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر والدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

وفي هذا الإطار، تحدثت القناة الإخبارية الأمريكية، نقلا عن صحافي مغربي، عن “عناد من الجزائر” بخصوص تقديم التصريح، مما حرم أسود الأطلس من الدفاع عن لقبهم.

في السياق ذاته، اعتبرت وكالة الأنباء الإيطالية “لابريس”، في نسختها الأمريكية، أن حرمان المغرب من المشاركة في منافسة إفريقية يدخل ضمن “التسييس المتزايد للمجال الرياضي من قبل النظام الجزائري”.

بدورها، كتبت مجلة “ذي أتليتيك” أن المغرب لن يشارك في بطولة أمم إفريقيا لهذه السنة بعد أن رفضت الحكومة الجزائرية طلبه بالترخيص لسفر المنتخب المغربي في رحلة جوية مباشرة إلى الجزائر على متن شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك على خلفية التوترات المتنامية بين البلدين.

وفي تعليقه على غياب المنتخب المغربي عن البطولة، قال رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في تصريح للصحافة، إن “الأمر محزن”، مقرا بوجود “عرقلة”، كما تذكر بذلك المجلة الأمريكية التابعة لصحيفة “نيويورك تايمز” العريقة.

وأوضح موتسيبي “بذلت في الأيام الأخيرة كل ما في وسعي خلال محادثاتي مع الحكومة الجزائرية”، مؤكدا “نحن ملتزمون بروح الأخوة الإفريقية ونريد العمل معا في سياق كرة القدم وإظهار الجانب الأمثل لكرة القدم الإفريقية”.

وشدد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على “أننا لسنا سياسيين ولا نريد للسياسة أن تتداخل مع كرة القدم”.

من جانبه، كان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أكد الجمعة الماضي، أن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، التي تحتضنها الجزائر، “أمر مؤسف جدا”.

وأوضح لقجع في تصريح للصحافة، على هامش استقباله لرئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اللذين حلا بالمغرب للمشاركة في سحب قرعة كأس العالم للأندية المقرر تنظيمها في المغرب، أنه من المؤسف أن يتم حرمان مجموعة من اللاعبين الشباب الذين استعدوا لمدة أشهر، من المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية.