أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي قدمت أمام أنظاره، التقرير السنوي للهيئة برسم 2021.

ويستعرض هذا التقرير، الأحداث الرئيسية التي ميزت سوق الرساميل 2021، سيما العودة المتدرجة للانتعاش الاقتصادي، واستقرار ومرونة المعاملات داخل السوق في هذه الفترة.

كما يرصد الإنجازات التي حققتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه السنة، في إطار مخططها الاستراتيجي الممتد من 2021 إلى 2023، والذي يتضمن عددا من التدابير الرامية للمساهمة في دينامية الانتعاش الاقتصادي، لفترة ما بعد جائحة كوفيد 19.

وخلال المحادثات التي جمعتها مع رئيس الحكومة، أكدت نزهة حيات على مواصلة الهيئة السهر على تطوير سوق الرساميل وحماية الادخار لجعل السوق أكثر مساهمة في تمويل الاستثمار، مع المراهنة على التحول الرقمي كرافعة لتحسين أداء السوق.