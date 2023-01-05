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وطنية

منذ 25 ثانية
آيت الطالب: لهذه الأسباب أغلقنا الأجواء ضد الصين دخل إجراء منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، الولوج إلى تراب المملكة، حيز التنفيذ، أول أمس ( الثلاثاء)، بسبب انتشار ما أطلق عليه « متحور يوم القيامة» بالصين الشعبية، الذي أصاب الملايين في يوم واحد، وتسببأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 25 ثانية


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