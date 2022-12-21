مهنيو النقل الطرقي … الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، يوم الاثنين 26 دجنبر الجاري، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن عملية الدعم المقررة ستمنح وفق الشروط والكيفية المعتمدة خلال الدعم المقدم في 28 شتنبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.