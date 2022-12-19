الحبس لمسؤول أمني غرر بابنة عضو في العدل و الإحسان بفاس

قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم (الاثنين)، بإدانة عميد شرطة ممتاز، يشغل منصب رئيس دائرة للشرطة بالمدينة نفسها، بسنتين سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بالتغرير بقاصر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شتنبر الماضي عندما تقدم والد الضحية وهو عضو بجماعة العدل و الإحسان بفاس، بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، يتهم فيها المسؤول الأمني بالتغرير بابنته، مؤكدا أن هذا الأخير تعود على مرافقة إبنته إلى مقر سكنه و أنه يتوفر على محادثات هاتفية تدين الجاني الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه.

(ي.ع)