أخبار 24/24
مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– شفشاون : 60 ملم – العرائش : 51 ملم – القنيطرة : 38 ملم – إفران و طنجة المدينة : 20 ملم
– سيدي سليمان : 13 ملم
– تطوان : 9 ملم
– سلا وتازة : 8 ملم – تاوريرت: 7 ملم
– الرباط : 5 ملم
– الحسيمة وفاس : 3 ملم – بن سليمان، خريبكة ، المحمدية ومكناس : 2 ملم – الدارالبيضاء، تيط مليل والنواصر : ملمتر واحد – بني ملال، الجديدة، سطات و كلميم : أقل من ملمتر