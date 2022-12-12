مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– شفشاون : 60 ملم – العرائش : 51 ملم – القنيطرة : 38 ملم – إفران و طنجة المدينة : 20 ملم

– سيدي سليمان : 13 ملم

– تطوان : 9 ملم

– سلا وتازة : 8 ملم – تاوريرت: 7 ملم

– الرباط : 5 ملم

– الحسيمة وفاس : 3 ملم – بن سليمان، خريبكة ، المحمدية ومكناس : 2 ملم – الدارالبيضاء، تيط مليل والنواصر : ملمتر واحد – بني ملال، الجديدة، سطات و كلميم : أقل من ملمتر