مشاهير الإعلام والفن والثقافة يحتفون بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني

احتفى مشاهير العالم في مجالات الإعلام والفن والثقافة من مختلف البلدان، بالمرور التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العالم قطر-2022، بعد تجاوزهم في مبارة ربع النهائي لعقبة المنتخب البرتغالي.

وفي هذا الصدد، كتب مدير قناة “بي ان سبروت الإخبارية”، محمد عمور، تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “يا للفخر، شكرا لكم على أعظم هدية عيد ميلاد في التاريخ الحديث”.

وأشاد زميله بنفس القناة، الصحفي والإعلامي السوري أيمن جادة، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس، معتبرا أن ما حققه المنتخب المغربي “أمر كبير وخطب جلل وإنجاز غير مسبوق”.

وكتب الصحفي بقناة الجزيرة القطرية، عبد الصمد ناصر، “عيشي حرة يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي يا حبي الكبير”.

أما الفنان الكوميدي جاد المالح فقد كتب على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، “فوز تاريخي، لم ينته الأمر بعد، يالا الفخر .. دموع الفرح.. سنكون إلى جانبكم حتى النهاية، ديما مغرب”.

من جهته، وصف نجم موسيقى الهيب هوب الهايتي، ويكليف جين، الشعب المغربي على صفحته بموقع “تويتر”، “بواحد من أكثر الشعوب التي التقيتها عظمة”، معتبرا مشاركة المنتخب في المونديال “بالرحلة التي لا تصدق”، أما الفنانة العالمية الكولومبية، شاكيرا فغردت واضعة علم المغرب “هي لإفريقيا هذه المرة”.

وغرد الفنان العالمي الإسباني أنتونيو بونديراس، على موقع “تويتر”، “لقد أطاحوا بمنتخبنا في دور ال16، وفعلوا نفس الشيء مع منتخب البرتغال في ربع النهائي، مبروك للمنتخب المغربي لكرة القدم، انتصار مستحق”.

وكتب الفنان المصري، حمادة هلال على صفحته بموقع “تويتر”، “مبروك يا أسود الأطلس، ألف مبروك شعب المغرب والوطن العربي كله”، في حين غردت الفنانة الإماراتية أحلام “المغرب يواصل كتابة التاريخ”.

ونشر الكاتب الصحفي الإماراتي، محمد تقي على موقع “تويتر” صورة لبرج خليفة بدبي متزينا بالعلم المغربي، وكتب “أسود الأطلس نحبكم بزاف”، في حين نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم، صورة للاعب المنتخب المغربي يوسف النصيري، معلقا “يوسف النصيري.. الله ينصرك”.

من جانبه، كتب الفنان اللبناني، عاصي الحلاني على صفحته بموقع “تويتر”، “ألف مبروك أسود الأطلس فرحتمونا وشرفتمونا، الله معكم وإلى الأمام”، وغردت الفنانة التونسية هند صبري “صنعتم التاريخ يا أسود الأطلس، لحظات عظيمة عشناها معكم ونتمنى أن ترفعوا كأس العالم.. وأنتم قادرون”.