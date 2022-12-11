أول تصريح لرونالدو بعد خسارة البرتغال أمام المغرب

قال نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب في مونديال قطر إن الفوز ببطولة كأس العالم مع البرتغال “كان الحلم الأكبر ولن أدير ظهري لزملائي”.

وفي منشور على فيسبوك، كتب رونالدو، الذي شوهد يبكي بعد المباراة التاريخية في ربع نهائي البطولة السبت: “قاتلت من أجل ذلك. لقد قاتلت بشدة من أجل هذا الحلم”.

وأضاف: “للأسف، انتهى الحلم.. أريد فقط أن تعرفوا جميعا أنه قد قيل الكثير، وكُتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير أبدا للحظة. كنت دائما أحارب من أجل الهدف الجماعي، ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي”.

ولم يكشف رونالدو، الذي سيكمل عامه الثامن والثلاثين في فبراير المقبل، عن مستقبله المقبل وهل إذا كان ينوي الاعتزال دوليا، لكن التعهد بعدم التخلي عن زملائه وبلده قد تشير إلى أن النجم المغرم بالأرقام القياسية قد يريد الاستمرار في اللعب مع منتخبه.

وانهار رونالدو، الذي شارك في وقت مبكر من الشوط الثاني أمام المغرب، وبكى بحرقة بينما حاول باقي زملائه دعمه والوقوف إلى جواره.