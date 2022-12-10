غرائب المونديال … مدرس يصبح مليونيرا بفضل فوز المنتخب المغربي

تحوّلت حياة مدرس إلى الغنى، حيث أصبح مليونيرا بسبب توقعه لنتيجة مباراة المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم 2022، حيث توقع فوزه على المنتخب الإسباني.

وفاز المدرس بمبلغ بمليون دولار أمريكي بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي مونديال 2022، وهو ما حدث بالفعل.

مدرس كرة الطائرة راهن بمبلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغا يفوق المليون دولار.

وقال الفائز في تصريحات نقلها “sports bible”: “لم أشاهد المباراة، أنا لا أعرف اسم لاعب واحد من المغرب”.

وأضاف: “لن أكذب في نهاية اليوم كان رهانًا محظوظًا، أنا رجل عادي”.