اردوكان يهنئ المنتخب المغربي إثر تأهله التاريخي إلى الدور نصف النهائي

هنأ رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، المنتخب المغربي على إثر تأهله التاريخي مساء السبت إلى دور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.

وكتب السيد أردوغان، في تغريدة على حسابه في توتير، “أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم”.

وأضاف رئيس الجمهورية التركية “كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز”.

وتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره البرتغالي (1-0) بفضل الهدف الذي سجله يوسف النصيري (د 42).

وسيلتقي أسود الأطلس، في دور نصف النهائي المنتخب الفرنسي بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي.