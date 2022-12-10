بالفيديو.. أمنيون إسبان بسبتة يفسدون فرحة مغاربة الثغر المحتل

من جديد تكشف بعض عناصر الأمن الإسباني بسبتة المحتلة عن وجهها المقيت، وتكشر عن أنيابها، مظهرة الحقد الدفين على مغاربة الثغر السليب وهم يبدون فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر.

ويظهر شريط الفيديو الذي سجلته كاميرا هاتف نقال الاعتداء الوحشي الذي نفذه بعد عناصر الأمن بسبتة بـ “بوبلادو مارينيرو” ضد نساء بمناسبة انخراطهن في فرحة التأهل التي جعلت سكان هذه المدينة المحتلة يخرجون بدورهم للشوارع من أجل مشاركة المغاربة فرحتهم.

كما يوثق الفيديو الإصابة البليغة التي نفذها عنصر أمن عنصري، لم ترقه احتفالات مغاربة سبتة، متسببة لها في أضرار جعلتها تصرخ من الألم.

ويعيد هذا الحادث كذلك إلى الأذهان الطريقة العنصرية التي مازال بعض عناصر الأمن الإسباني يتعاملون بها مع المغاربة المقيمين بهذا الثغر السليب.

يوسف الجوهري(تطوان)